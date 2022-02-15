Manisaspor U16'dan güzel başlangıç

Bugün başlayan Manisa U16 Yerel Liginde Sekiz Eylül SK ile karşılaşan Manisaspor U16 Akademi takımı sahadan 31 galip ayrılarak lige güzel bir başlangıç yaptı.

Manisaspor U16 Akademi Takımı U16 Yerel Ligi ilk maçında Sekiz Eylül Sahası’nda Sekiz Eylül SK ile karşılaştı.

Karşılaşmaya Arda Aturgil, Veysel, Alperen, Yunus Ömer, Uğur, Arda Aktürk, Buğra, Arda Tanık, Muhammed Enes Cangel, Mehmet, Atakan ilk 11’i ile çıkan Manisaspor U16 Akademi takımı karşılaşmadan 31 galip ayrıldı. Manisaspor'un gollerini Muhammed Enes Cangel, Arda Aktürk ve oyuna sonradan giren Mustafa Akyol kaydetti.

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