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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa TSO'da 'Vergi Kaçakçılığı' bilgilendirme toplantısı

İHA

Manisa TSO'da 'Vergi Kaçakçılığı' bilgilendirme toplantısı

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası üyeleri için düzenlediği bilgilendirme toplantılarına bir yenisi daha ekledi. Bu kapsamda Manisa Ticaret ve Sanayi Odası, Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanlığı temsilcilerini ağırladı.
Manisa TSO’da Vergi Denetim Kurulu (VDK) Kurul Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç, Vergi Denetim Kurulu İzmir Vergi Kaçakçılığı Denetim Daire Başkanı Muhammet Ağan ve beraberindeki heyetin katılımıyla, oda üyelerine "Vergi Kaçakçılığı" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.
Toplantının açılışında konuşan ve vergi kaçakçılığı ile mücadelenin vergisini ödeyen vatandaşın hakkını koruma noktasında büyük önem taşıdığının altını çizen Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, “Böylesine değerli bir heyeti odamızda ağırlamaktan dolayı öncelikle memnuniyetimi dile getiririm. Biz iş dünyası olarak bin bir zorluk ile mücadele edip ülkemize katma değer kazandırmak için büyük bir mücadele ediyoruz. Özelikle pandemi ile birlikte iş dünyası üzerindeki yük her geçen gün arttı. Ama Manisa iş dünyası olarak bu dönemde bile çarkları döndürmeye devam ettik. Üretime katkı verdik. Bu bağlamda da devletimize olan sorumluluklarımızı yerine getirmeye çalıştık. Vergi bizim devletimize olan sorumluklarımızın başında geliyor. İş dünyası ortamında da vergisini ödeyen ve ödemeyen vatandaş arasında devlet olarak bir fark olmalı. Vergi kaçakçılığı ile mücadele, vergisini ödeyen vatandaşımızın hakkını koruma noktasında büyük önem arz ediyor. Vergisini gününde ödeyen vatandaş ile vergisi geciktiren vatandaş arasındaki farkı devlet hissettirmeli. Nasıl vergisini ödemeyen vatandaşımız devlete faiz ödüyorsa, yükümlülüklerini zamanında yerine getiren vatandaşımızın da ödüllendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunlar tartışmaya açık konular ama her sektörde vergi kaçakçılığı ile mücadele büyük önem arz ediyor. Zorlu rekabet koşulları ile birbirleri ile yarışan firmaların bu bağlamda denetlenmesi iş dünyası açısında da çok önemli. Değerli heyet bugün bizleri kırmayıp odamıza geldiler. Bu noktada üyelerimiz hem yeni uygulamalar hakkında bilgi alacak hem de vergi kaçakçılığı ile ilgili mücadele noktasında neler yapıldığı hakkında fikir sahibi olacaklar" dedi.
Manisa TSO Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’ın ardından toplantıda söz alan Vergi Denetim Kurulu Kurul Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç, Manisa TSO’da olmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını ifade etti.
Toplantıda vergi uzmanları tarafından ticari hayatta vergilendirmenin önemi, vergilendirme yöntemleri ve vergi kaçakçılığı ile mücadelede gelinen nokta örnekleri ile paylaşıldı. Türkiye’de son yıllarda özellikle vergi kaçakçılığı konusunda etkin bir mücadele yürütüldüğünü belirten kurum yetkilileri, sektör fark etmeksizin denetimlerin sıklaştığına dikkat çekti. Kurumun hizmet birimlerinin artmasıyla beraber tüm Türkiye’de vergi denetimlerinde daha etkili sonuçlar alınmaya başlandığı belirtildi.
Manisa TSO hizmet binasında İnteraktif bir şekilde gerçekleşen toplantıda VDK yetkilileri Manisa TSO üyelerinin sorularını yaşanmış örnekler eşliğinde yanıtladı.
Toplantıya, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz, Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı Kurul Başkan Yardımcısı Selçuk Sevinç, VDK Daire Başkanı Murat Gökkaya, VDK Daire Başkanı Muhammet Ağan, VDK Daire Başkan Yardımcısı Fatih Aydınlı, VDK Daire Başkan Yardımcısı Gürsoy Güç ve Vergi Başmüfettişi Hüseyin Sinan Öztürk, Manisa TSO meclis üyeleri ile Manisa iş dünyası temsilcileri katıldı.

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