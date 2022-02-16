Köylü kadınlar kendi öykülerini anlattı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesinde düzenlenen ve yoğun ilgi gören Dünya Öykü Günü etkinliğinde köylü kadınlar da kendi öykülerini anlattı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesine bağlı Alemşahlı Mahallesinde ilk kez gerçekleştirilen Dünya Öykü Günü etkinliği büyük ilgi gördü. Alemşahlı Mahallesinde eşi ile birlikte yaşayan öykü ve roman yazarı Vicdan Efe, 14 Şubat Dünya Öykü Günü nedeniyle etkinlik düzenledi. Etkinliğe köylü kadınlar ve Sarıgöl'den gelen davetliler katıldı.

Etkinlik kapsamında köyden liseli bir kız öğrenci katılımcılara kısa bir öykü okudu. Liseli genç kızın okuduğu öykü katılımcılar tarafından can kulağı ile dinlendi. Güneşli bir havada yapılan Dünya Öykü Günü etkinliğinde katılımcı köylü kadınlara da söz verilerek kendi öykülerini anlatmaları sağlandı.

Öykü ve roman yazarı Vicdan Efe, "Köyde yaşayan kadınlarımız Dünya Öykü Günü'nde kendi hikayelerini anlatma imkanı buldular. Sarıgöl'den gelen kadın katılımcıların öykülerini dinledik. Köylüler bu etkinliği sevdiler. Yılda birgün değil ayda bir yapalım istekleri geldi." dedi.

Alemşahlı kadınlar ise duygularını şu sözlerle ifade etti: "Vicdan Hanım, sayesinde bir araya geldik, arkadaşlarımızı gördük. Öykülerimizi anlattık. Güzel bir gün oldu. Bu tür etkinlikleri ayda bir yapmalı. Öykü günü düzenleyen Vicdan Hanıma teşekkür ederiz."

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