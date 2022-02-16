Turgutluspor'un 3 maçtaki hedefi 9 puan Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan: “Bu sonuçlar oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadelenin karşılığı değil”

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Asbaşkanı Bülent Daşkan, gündeme dair açıklamalarda bulundu. Daşkan, “Bu sonuçlar oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadelenin karşılığı değil” dedi.

TFF 2. Lig ekiplerinden Turgutluspor'un Asbaşkanı Bülent Daşkan açıklamalarda bulundu. İlk olarak Vanspor FK ile oynadıkları maç hakkında konuşan Bülent Daşkan, “Geçtiğimiz pazar günü deplasmanda oynadığımız Vanspor FK karşısında rakibe oranla daha etkili oynayan taraf bizdik. Girdiğimiz pozisyonları gole çeviremedik. İkinci yarı tek kale oynamamıza rağmen istediğimiz sonuca ulaşamadık. Bu iyi oyunumuzu cumartesi günü evimizde oynayacağımız Somaspor karşısında ortaya koyup sahadan galibiyetle ayrılmak istiyoruz.” dedi.

Somaspor maçıyla çıkışa geçeceklerine inandığını belirten Asbaşkan Bülent Daşkan, “Somaspor, Ankaraspor (D) ve 1461 Trabzonspor maçlarında hedefimiz mutlak 9 puan alıp orta sıralara yükselmek. Yönetim olarak bizlerde bu sonuçlara çok üzülüyoruz. Bu sonuçlar oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadelenin karşılığı değil. Başkanımız ve yönetici arkadaşlarımla beraber bu kötü gidişatı durdurmak için yapılması gereken ne varsa alınması gereken ne karar varsa alıp güzel günler için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Taraftarımızın ve Turgutlu halkının bundan hiç şüphesi olmasın. Ayrıca bu hafta oynanacak Somaspor maçında taraftarımızdan stadı doldurmalarını bekliyoruz. Onların desteğine çok ihtiyacımız var. Birlik ve beraberlik içinde bu kötü gidişata dur diyeceğiz.” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.