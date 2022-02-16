Yeni kalbiyle yeniden sahalarda

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeni kalbiyle yeniden sahalarda

DHA

Yeni kalbiyle yeniden sahalarda


Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'da, kalp yetmezliği nedeniyle destek cihazı takılan ardından gelen bağışla yaşama tutunan Ebul Muhsin Garip (62), yeşil saha tutkusundan vazgeçmedi. Stresli ve yorucu olmasına rağmen dezavantajlı semtte kurduğu futbol takımıyla yüzlerce öğrenciye antrenörlük yapan Garip, "Bu gençlerin sevgisi beni ayakta tuttu" dedi.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde Horozköyspor'un kurucu başkanı ve aynı zamanda altyapı antrenörü 6 çocuk babası Ebul Muhsin Garip, 2015 yılında kalp krizi geçirdi. Kalbine stent takıldıktan sonra baypas ameliyatı olan Garip'in rahatsızlığı, taburcu olduktan sonra da zamanla ilerledi. Akciğeri su toplayan Garip, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne başvurdu. Kalbi yetersiz kalan Garip'e kalp destek cihazı takıldı. Hayati tehlikesi nedeniyle organ bağışı listesine alındı. Bu sırada kazada hayatını kaybeden bir gencin ailesinin bağışladığı kalp ile hayata tutunan Garip, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle futbola ara verdi. 4 yıl boyunca yeşil saha özlemi çeken Garip, futbol tutkusunun önüne geçemedi. Garip, stresli ve yorucu olmasına rağmen çok sevdiği yeşil sahalarda yüzlerce öğrenciye antrenörlük yaparak, Türk futboluna da oyuncu yetiştiriyor.
'BU SEMTTE BİR EKSİKLİK OLDUĞUNU FARK ETTİM'
Futbola olan ilgisinin küçük sanayi sitesinde büfe işlettiği sırada Sanayispor'un yönetimine girerek başladığını belirten Garip, "Manisa'da küçük sanayi sitesinde esnaflık yapıyordum. O zamanlar Sanayispor'a üye oldum. Bu semte yerleştiğim zaman da bu semtte bir eksiklik olduğunu fark ettim. Bu semtte bir potansiyelin olduğunu ama gençliğe bu tür faaliyetler için uygun bir ortam olmadığını gördüm. Mahalle muhtarı ve birkaç esnaf arkadaş ile bir araya gelerek bir spor kulübü kurduk. Kulübün hem kurucusu hem de alt yapı sorumlusuyum" ifadelerini kullandı.
'SPORUN HEYECANIYLA KALP NAKLİ OLDUĞUMU UNUTUYORUM'
Spor yaparken çok heyecanlandığını hatta kalp nakli olduğunu unuttuğunu dile getiren Garip, "2015 yılında kalp krizi geçirdim. Yanlış tedavi sonrasında hastalığım ilerledi. Bir mucize yaşadım ve bu gençlerin sevgisi beni ayakta tuttu. Kalp destek cihazına bağlandım. Kalbimi çanta gibi yanımda taşıyordum. Allah bana bir şans verdi. Kaza geçiren bir gencin ailesinin organlarını bağışlaması sonucu, kalbinin de bana uymasıyla hayata tutundum. Sporun verdiği heyecanla kalp nakli olduğumu unutuyorum. Ayrıca tamamen manevi olarak buradayım. Amacım Manisa ve ülkemiz için iyi gençler ve başarılı sporcular yetiştirmek. Fransa'nın Montpellier takımının alt yapısına bir oyuncu gönderdim. Manisa'daki profesyonel takımlara oyuncu verdim. Şu anda Menemenspor'un takibinde olan sporcum var. Allah güç verdiği müddetçe devam edeceğim" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Manisa Ersan ERDOĞAN
2022-02-16 11:24:03

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor'un 3 maçtaki hedefi 9 puan Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan: “Bu sonuçlar oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadelenin karşılığı değil”
YEREL HABERLER Turgutluspor'un 3 maçtaki hedefi 9 puan Turgutluspor ...
Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor
YEREL HABERLER Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ...
Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya
YEREL HABERLER Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya
Köylü kadınlar kendi öykülerini anlattı
YEREL HABERLER Köylü kadınlar kendi öykülerini anlattı
Manisa TSO'da 'Vergi Kaçakçılığı' bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Manisa TSO'da 'Vergi Kaçakçılığı' bilgilendirme ...
Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Manisa'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Manisa'da ...
Manisaspor U16'dan güzel başlangıç
YEREL HABERLER Manisaspor U16'dan güzel başlangıç
Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncularını seçiyor
YEREL HABERLER Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncularını seçiyor
3 yaşındaki ikizler yangında öldü Çiftlik evinde çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 3 yaşındaki ikizler yangında öldü Çiftlik evinde ...
Manisa Müftülüğü dijital dünyayı masaya yatıracak Manisa İl Müftülüğü 3. Vaaz ve İrşad Çalıştayında 'Dijital Dünya ve Sorumluluklarımız' konusu görüşülecek
YEREL HABERLER Manisa Müftülüğü dijital dünyayı masaya ...
Sarıgöl’deki içme suyu kapastesi artacak
YEREL HABERLER Sarıgöl’deki içme suyu kapastesi artacak
Vali Karadeniz Kula’da incelemelerde bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Kula’da incelemelerde bulundu
Turgutlu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Turgutlu'da eş zamanlı uyuşturucu operasyonu: 9 ...
Aralarında HDP’li yöneticilerin de olduğu şüpheliler adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Aralarında HDP’li yöneticilerin de olduğu şüpheliler ...
Salihli’de yenilenen acil servis hizmete açıldı, yatak sayısı 35'e çıkarıldı
YEREL HABERLER Salihli’de yenilenen acil servis hizmete açıldı, ...
Somaspor'da Basatemür hakeme tepkili
YEREL HABERLER Somaspor'da Basatemür hakeme tepkili
Müftülükten Dr. Erdinçli'ye veda yemeği
YEREL HABERLER Müftülükten Dr. Erdinçli'ye veda yemeği
Manisa'da aranan 9 şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Manisa'da aranan 9 şahıs yakalandı
Manisa´da PKK/KCK operasyonu: 2´si HDP ilçe başkanı 10 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa´da PKK/KCK operasyonu: 2´si HDP ilçe başkanı ...
Manisa´da PKK/KCK operasyonu: 2´si HDP ilçe başkanı 10 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa´da PKK/KCK operasyonu: 2´si HDP ilçe başkanı ...
Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
YEREL HABERLER Manisa'da PKK/KCK operasyonu: 10 gözaltı
Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi
YEREL HABERLER Yunusemre'de 14 Şubat'ta 11 çift hayatını birleştirdi
Selendi'de samanlıktan çıkan yangın eve sıçradı
YEREL HABERLER Selendi'de samanlıktan çıkan yangın eve sıçradı
Zabıta seyyara göz açtırmadı
YEREL HABERLER Zabıta seyyara göz açtırmadı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.