Mesleki eğitim Kulalı esnaflara tanıtıldı

Kula'da mesleki eğitimin yaygınlaştırılması için çalışmalarına devam eden İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kula Esnaf Odası ile yaptıkları işbirliği çerçevesinde Kulalı esnaflara mesleki eğitimi tanıtmak için toplantı yaptı. Odaya kayıtlı üyelerin geniş katılımı ile toplantı yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Kulalı esnaflara mesleki eğitim ile ilgili çeşitli bilgiler verdi.

Kula genelinde mesleki eğitimin yaygınlaştırılması ve daha fazla kitleye ulaşması açısından çeşitli çalışmalar yürüten Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, projenin temelini oluşturan esnaflar ile işbirliği yapma kararı aldı. Kula Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ile görüş alışverişinde bulunan İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Ahmet Ali Okumuş, Başkan Şadan ile işbirliği kapsamında anlaşma sağladı. İşbirliği çerçevesinde esnafların mesleki eğitimden daha fazla yararlanabilmesi için bilgilendirme toplantısı düzenleyen İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, oda üyelerinin katıldığı toplantıda mesleki eğitimin temelinden sonucuna kadar detaylı bilgiler verdi. Çıraklık eğitimi, ustalık ve kalfalık eğitimleri gibi birçok branşı içerisinde barındıran mesleki eğitimin yaygınlaştırılması için çalışmalara devam edileceği açıklanırken, detaylı bilgi almak isteyen esnafların Kula İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ne başvurmasının yeterli olacağı bildirildi.

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