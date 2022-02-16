Manisa CBÜ'de Prof. Dr. Mehmet Sadık Yaldız için anma töreni

Kısa bir süre önce yakalandığı amansız hastalık nedeniyle vefat eden Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Sadık Yaldız için MCBÜ Süleyman Demirel Kültür Merkezi’nde anma töreni düzenlendi.

Törene, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ramazan Gökbunar, Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Genel Sekreter V. Doç. Dr. Bora Canbula, Hafsa Sultan Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İsmet Topçu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kâmil Vural, eşi Doç. Dr. Demet Yaldız, öğretim üyeleri, mesai arkadaşları ve aile bireyleri katıldı.

Sadık Yaldız’ın aynı zamanda mesai arkadaşı da olan eşi Doç. Dr. Demet Yaldız, duygu dolu konuşmasında, “O işini, öğrencilerini çok seviyordu. Bu tören sizin de onu çok sevdiğinizi gösterdi. Burada bulunan herkese insanlığın en büyük niteliği olan vefa duygusunu yaşattıkları için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

MCBÜ Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Arzu Yorgancıoğlu, Nöroloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Hatice Mavioğlu, Cerrahi Bilimler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süleyman Sami İlker, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Pınar Çelik ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kâmil Vural duygularını dile getirdi.

Törende konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kıvanç Günhan, Prof. Dr. Yaldız'ın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını kaydetti. Prof. Dr. Mehmet Sadık Yaldız'ın mesleğine bağlı, bilim adına önemli işler başardığını ifade eden Prof. Dr. Günhan, şöyle konuştu: “Onun zamansız vefatı bizi ve yakınlarını son derece üzdü. Mehmet Sadık Yaldız hocamıza Allah’tan rahmet, Üniversitemize, arkadaşlarına ve kederli ailesine baş sağlığı ve sabır diliyorum”

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı’na 2006 yılında öğretim üyesi olarak atanan Yaldız, tıp fakültesi öğrencilerine lisans ve lisans üstü düzeyde dersler vererek, alanıyla ilgili çok sayıda makale üretti.

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