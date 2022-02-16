Rektör Ataç’tan YÖKAK Başkanı Kar’a ziyaret

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar’ı ziyaret etti.

Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK)'nun 31 Ocak 2022 tarihinde gerçekleştirilen başkanlık seçiminde YÖKAK Başkanlığına seçilen Prof. Dr. Muhsin Kar’ı makamında ziyaret eden MCBÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Başkan Kar’ı kutlayarak yeni görevinin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Rektör Ataç’a teşekkür eden YÖKAK Başkanı Prof. Dr. Muhsin Kar ise Rektör Ataç ve yönetimine çalışmalarında başarılar diledi.

Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç ziyaretinde, YÖK’ün de belirlediği hedefler doğrultusunda üniversite olarak planladıkları proje ve çalışmalara ilişkin YÖKAK Başkanı Kar ile bir süre görüştü.

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