Manisa’da motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa’da motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

İHA

Manisa’da motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde motosikletle otomobilin karıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralanırken otomobildeki iki kişi de hafif şekilde yaralandı.
Turgutlu Atatürk Bulvarında seyir halindeki Mehmet Emin Köker idaresindeki 48 FAV 18 plakalı motosiklet, karşı istikametten gelen ve yan sokağa dönüş yapmak isteyen Mahmut Keskin idaresindeki 45 AAS 523 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosikletten savrulan Mehmet Emin Köker ağır yaralanırken, otomobilde yolcu olarak bulunan Şefik ve Rüya Yüksel hafif şekilde yaralandı.
Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine götürüldü.
Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Rektör Ataç’tan YÖKAK Başkanı Kar’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Ataç’tan YÖKAK Başkanı Kar’a ziyaret
Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 ...
Yunusemre'de Tire hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Yunusemre'de Tire hazırlıkları başladı
Manisa CBÜ'de Prof. Dr. Mehmet Sadık Yaldız için anma töreni
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'de Prof. Dr. Mehmet Sadık Yaldız için anma ...
Kulalı sanatçı Sami Dinç'in 'Sanatçı Tanıtma Kartı' başarısı
YEREL HABERLER Kulalı sanatçı Sami Dinç'in 'Sanatçı Tanıtma Kartı' ...
Ahmetli Belediyesi personelini sevindiren imza
YEREL HABERLER Ahmetli Belediyesi personelini sevindiren imza
Yunusemre yol çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Yunusemre yol çalışması yapıyor
Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor
YEREL HABERLER Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor
Manisa'da su tüketim bedelindeki KDV yüzde 1'e indirildi
YEREL HABERLER Manisa'da su tüketim bedelindeki KDV yüzde 1'e ...
MASKİ, kaliteli ve sağlıklı içme suyu için çalışıyor
YEREL HABERLER MASKİ, kaliteli ve sağlıklı içme suyu için çalışıyor
Manisa FK, RH Bandırmaspor'a konuk oluyor
YEREL HABERLER Manisa FK, RH Bandırmaspor'a konuk oluyor
Mesleki eğitim Kulalı esnaflara tanıtıldı
YEREL HABERLER Mesleki eğitim Kulalı esnaflara tanıtıldı
Manisa’da sıcak asfalt mesaisi devam ediyor
YEREL HABERLER Manisa’da sıcak asfalt mesaisi devam ediyor
Turgutluspor'da hedef 3 maçta 9 puan
YEREL HABERLER Turgutluspor'da hedef 3 maçta 9 puan
Yeni kalbiyle yeniden sahalarda
YEREL HABERLER Yeni kalbiyle yeniden sahalarda
Turgutluspor'un 3 maçtaki hedefi 9 puan Turgutluspor Asbaşkanı Bülent Daşkan: “Bu sonuçlar oynadığımız oyun ve verdiğimiz mücadelenin karşılığı değil”
YEREL HABERLER Turgutluspor'un 3 maçtaki hedefi 9 puan Turgutluspor ...
Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ediyor
YEREL HABERLER Tarımda sektör temsilcileriyle toplantılar devam ...
Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya
YEREL HABERLER Manisa BBSK'lı karatecilerden 10 madalya
Köylü kadınlar kendi öykülerini anlattı
YEREL HABERLER Köylü kadınlar kendi öykülerini anlattı
Manisa TSO'da 'Vergi Kaçakçılığı' bilgilendirme toplantısı
YEREL HABERLER Manisa TSO'da 'Vergi Kaçakçılığı' bilgilendirme ...
Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Manisa'da ziyaretlerde bulundu
YEREL HABERLER Turgutlu Azerbaycan Kültür Derneği Manisa'da ...
Manisaspor U16'dan güzel başlangıç
YEREL HABERLER Manisaspor U16'dan güzel başlangıç
Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncularını seçiyor
YEREL HABERLER Yunusemre Kent Tiyatrosu oyuncularını seçiyor
3 yaşındaki ikizler yangında öldü Çiftlik evinde çıkan yangında karbonmonoksit gazından etkilenen 3 yaşındaki ikizler yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER 3 yaşındaki ikizler yangında öldü Çiftlik evinde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.