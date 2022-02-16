Manisa’da iki çocuk 30 metreden dereye yuvarlandı Okul çıkışı dağ eteklerinde dolaşmaya çıkan 2 çocuk dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandı Mahsur kalan çocuklar, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı

Manisa’nın Yunusemre ilçesinde okul çıkışı dağ eteklerinde yürüyüşe çıkan iki çocuk, bir anda dengelerini kaybederek yaklaşık 30 metre derinliğindeki dere yatağına yuvarlandı. Yaklaşık 2 saat mahsur kalan çocuklar, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre, Manisa’nın Yunusemre ilçesinde 15 yaşlarında olan Pars Sormen ve Abdullah Yiğit, okul çıkışında Spil Dağı eteklerinde bulunan Lalapaşa Mahallesinin dağlık kesiminde yürüyüşe çıktı. Bir anlık dikkatsizlikleri sonucu yaklaşık 30 metre derinlikte bulunan Haydar Deresi’ne yuvarlanan iki arkadaştan biri dereye diğeri ise derenin biraz üzerinde durabildi. Yaklaşık 2 saat boyunca seslerini duyurmaya çalışan çocukların sesini hayvanlarını otlatmaktan dönen Zeynep Akpınar duydu. Akpınar, telefonu olmadığı için durumu mahalledeki başka bir komşusuna haber verdi. Durumun ekiplere haber verilmesinin ardından olay yerine çok sayıda itfaiye, emniyet ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal da olay yerine gelerek çalışmaları takip etti. İtfaiye ekipleri ilk olarak yaklaşık 30 metre aşağıya düşen Abdullah Yiğit’e ulaşarak sağlık ekiplerine teslim etti. Abdullah Yiğit’in başında darbe aldığı görülürken diğer çocuk Pars Sormen ise yaklaşık 15 metreden kurtarıldı. Vücudunda herhangi bir yara izine rastlanmayan Pars Sormen de tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.

Çocukların sesini duyarak ekiplerin olay yerine gelmesini sağlayan Zeynep Akpınar, “Abdest alacaktım. Baktım bir ses geliyor. Su sesi vardı. Biraz yukarı çıktım ‘Abla bizi kurtar arkadaşım da aşağıda’ dedi. Ben de komşuya söyledim. Sonra da ekipler geldi. Yaklaşık 2 saattir oradalarmış” dedi.

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