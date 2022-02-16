Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök kardeşinin cenazesine katıldı

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24. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün kardeşi Mustafa Özkök Manisa'nın Turgutlu ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan 24. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök’ün kardeşi 74 yaşındaki Mustafa Özkök yakalandığı hastalığa yenik düştü. İzmir’de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Mustafa Özkök için, Manisa'nın Turgutlu ilçesi Pazar Camii'nde cenaze namazı kılındı. Ardından Özkök'ün cenazesi Turgutlu Yeni Kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine 24. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Hilmi Özkök, Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ilçenin protokol üyeleri ve Özkök ailesinin yakınları katıldı. Cenaze sonrası eski genelkurmay başkanı Hilmi Özkök taziyeleri kabul etti.

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