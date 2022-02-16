Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencileri sevindirdi

Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Selendi ilçesinde ihtiyaç sahibi öğrencilere bot ve mont yardımı yapıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediyesi, öğrencilere desteğini sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ün talimatları doğrultusunda Selendi Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu ile Kazıklı İlkokulu öğrencilerine mont ve bot hediye edildi.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, il genelinde kentin ihtiyacına yönelik dev yatırımları bir bir hayata geçirirken bu süreçte geleceğin teminatı olan öğrencileri de unutmuyor. Bu kapsamda Başkan Ergün, Selendi'de Çamlıca İlkokulu ve Ortaokulu ile Kazıklı ilkokulu öğrencilerini hediyeleri ile sevindirdi. Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri aracılığıyla Selendi'ye gönderilen bot ve montlar öğrencilere teslim edildi. Çamlıca İlkokulu Müdürü Murat Erol ve Kazıklı İlkokulu Müdürü Ezgi Zeren, öğrencilere sağlanan destek nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkür etti.

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