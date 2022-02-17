Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından organize edilen 20212022 Okul Sporları küçükler, yıldızlar ve gençler satranç, küçükler ve yıldızlar karate, yıldızlar ve gençler eskrim ve yıldız kızlar floor curling İl birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün düzenlediği 20212022 Okul Sporları Eğitim Öğretim Yılı küçükler, yıldızlar ve genel kategori kız ve erkekler satranç, küçükler ve yıldızlar kız ve erkekler karate, yıldızlar ve gençler kız ve erkekler eskrim, yıldız kızlar floor curling müsabakaları sona erdi. Müsabakalar sonunda madalya ve kupa takdimi yapıldı. Dereceye giren sporcular grup müsabakalarında Manisa’yı temsil edecek.

Çekişmeli ve bir o kadar da heyecanlı geçen müsabakalar sonunda birinci olan sporcular ve okullar şöyle oluştu:

Satranç kategorisinde küçük kızlarda Özel Salihli Koleji Ortaokulu, Satranç Küçükler Genel kategorisinde Özel Turgutlu Bilgikent Ortaokulu, Yıldız kızlarda Özel Manisa Ülkem Koleji, Yıldız kızlar Genel kategorisinde Salihli Milli Egemenlik Ortaokulu, Genç kızlarda Turgutlu Anadolu Lisesi, gençler genel kategorisinde Turgutlu Halil Kale Fen Lisesi.

Karate Kata kategorisinde yıldız erkeklerde Salih Elmas (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), yıldız kızlarda ise Döne Yılmaz (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), Yıldız Erkekler Kumite kategorisinde 32 kiloda Mustafa Can Kurultay (Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu), 36 kiloda Utku Tan (Yunusemre Atatürk Ortaokulu) 44 kiloda Salih Elmas (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), 52 kiloda Eren Günayar (Yunusemre Barbaros Şehit Mehmet Savunmaz Ortaokulu), Yıldız Kızlar Kumitede 38 kiloda Emine Sarı (Salihli Kudret Demir Ortaokulu), 42 kiloda Berra Çınar (Salihli Rüştü Akbıyıkoğlu Ortaokulu) 46 kiloda Esin Yılmaz (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), 50 kiloda Başak Tepe (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), +54 kiloda Hatice Naz Kara (Salihli 50. Yıl Ortaokulu), Küçük Erkekler Katada Utku Eren Saygı (Salihli Kudret Demir Ortaokulu), Küçük Kızlar Katada Nurahsen Kocakaplan (Yunusemre Mesir Şehit Hakan Acarkanlı Ortaokulu).

Eskrimde küçük kızlar kılıç kategorisinde İrem Çakır (Spil Ortaokulu), yıldız kızlarda Duru Kayalar (Spil Ortaokulu), genç kızlarda İrem Öz (TOBB Bülent Koşmaz Fen Lisesi), Küçük erkeklerde Kutay Yenigün (Bahçeşehir Koleji), yıldız erkeklerde Ömer Coşkun (Şehitler Ortaokulu), genç erkeklerde Yusuf Akın (MOSTEM) Floor Curlingde yıldız kızlarda Ayvaz Dede Ortaokulu.

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