Yunusemre’de marketlerde KDV indirimi denetimi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Yunusemre Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yaptı.

Yunusemre Belediyesi, gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından kararı marketlerin uygulayıp uygulamadığını denetledi. Denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan marketlere cezai işlem uygulanırken, denetimlerin aralıksız devam edeceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.