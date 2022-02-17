Turgutluspor'da derbi bedava

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TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta 7 maçtır galip gelemeyen, art arda 3 mağlubiyetle tekrar düşme hattına demir atan Turgutluspor, cumartesi günü Somaspor'la iç sahada oynanacak kritik Manisa derbisinin biletlerini taraftar desteğini daha fazla takımın yanına çekebilmek için bedava yaptı. Play-Off yarışındaki rakiple yapılacak önemli maçın tüm biletleri yönetim kurulu tarafında satın alındı. Biletler, 7 Eylül Stadı'nda saat 13.00'te başlayacak derbi öncesi taraftara ücretsiz dağıtılacak. Turgutluspor'un maç öncesi 23, Somaspor'un 41 puanı bulunuyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-02-17 12:04:17



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