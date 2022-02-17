Vali Karadeniz Gölmarmara ilçesinde temaslarda bulundu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Karadeniz Gölmarmara ilçesinde temaslarda bulundu

İHA

Vali Karadeniz Gölmarmara ilçesinde temaslarda bulundu

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz Gölmarmara ilçesinde bir dizi ziyaretlerde bulunarak muhtarlar, STK temsilcileri ve vatandaşlarla toplantı yaptı.
Bir dizi ziyaret ve incelemede bulunmak üzere Gölmarmara ilçesine giden Vali Yaşar Karadeniz, Şehit Özcan Yıldız’ın ailesini ziyaret etti, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulunarak muhtarlar, STK’lar ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Şehit ailesini ziyaret etti
Vali Yaşar Karadeniz, Gölmarmara İlçesi ziyaretinde ilk olarak 12 Mayıs 1994 yılında Şırnak'ın Gabar Dağı mevkiinde bölücü terör örgütü ile çıkan çatışmada Şehit düşen Özcan Yıldız’ın ailesine ziyarette bulundu.
Vali Karadeniz, Şehit Özcan Yıldız’ın annesi Hatice Yıldız ve babası Doğan Yıldız ile bir süre sohbet ederek “Sizler bu millete Şehidimizin emanetisiniz. Şehitlerimizin, ülkemiz ve milletimiz için yapmış oldukları fedakârlıkları ne yapsak ödeyemeyiz. Bizler, her daim devletin tüm imkânları ile sizlerin yanınızdayız” dedi. Ziyarette Vali Karadeniz’e Gölmarmara Kaymakamı Celil Ateşoğlu ile Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Mustafa Feridun Gülgeç eşlik etti.

Gölmarmara Belediyesini ziyaret etti
Şehit ailesini ziyaret eden Vali Yaşar Karadeniz, daha sonra Gölmarmara Belediyesine ziyarette bulundu. Belediye Başkanı Kamil Öz, Belediye Encümen üyeleri ve personel tarafından karşılanan Vali Karadeniz, belediyenin ilçede yürüttüğü faaliyet ve projelerine ilişkin Başkan Öz’den bilgi aldı.
Vali Karadeniz, Gölmarmara Belediye ziyareti sonrasında Kaymakam Celil Ateşoğlu, Belediye Başkanı Kamil Öz ve İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici ile birlikte Gölmarmara Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi inşaat alanında incelemelerde bulundu, okul inşaatının son durumu hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Muhtarlar ile bir araya geldi
Vali Yaşar Karadeniz, Gölmarmara ilçesi ziyaretinde ilk olarak ilçeye bağlı 21 mahalle muhtarı ile bir araya geldi. Gölmarmara Kaymakamlığı Toplantı Salonunda Vali Yaşar Karadeniz Başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcısı Ahmet Yılmaz, Kaymakam Celil Ateşoğlu, Belediye Başkanı Kamil Öz ve kurum yetkilileri katıldı. Toplantının açılış konuşmasında pandemi sebebiyle bir süre yapılamayan muhtarlar toplantılarını yeniden yapmaya başladıklarını ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, “Bugün Gölmarmara’da muhtarlarımızın bizlere kendi mahalleleri ile ilgili ileteceği hususları, sorunları konuşacağız. İletilen talep ve istekler bundan sonraki çalışmalarımıza yön vermek açısından bizler için önemli. Talep, istek ve sorunları yasalar çerçevesinde değerlendirerek gereken çalışmaları yapacağız. Toplantının hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.
Vali Karadeniz’in konuşmasının ardından muhtarlar söz alarak mahallelerine ilişkin çeşitli konulardaki istek ve taleplerini dile getirdiler. Kurum müdürleri tarafından da toplantıda iletilen hususlara ilişkin bilgilendirmeler yapıldı.

STK’lar ve vatandaşlarla toplantı
Vali Karadeniz, Gölmarmara İlçesinde sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar ile de bir araya geldi.
Sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve vatandaşların istek ve taleplerini ilettiği toplantıda Vali Yaşar Karadeniz, mahalle muhtarları ile bir araya geldiklerinde mahallelerle ilgili talepleri aldıklarını, vatandaşların da yasal çerçeve içerisinde talep ve isteklerini almak için Gölmarmaralılar ile bir araya geldiklerini söyledi.
Toplantıda söz alan vatandaşlar talep ve isteklerini Vali Karadeniz ve ilgili kurum yetkililerine iletti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Turgutluspor'da derbi bedava
YEREL HABERLER Turgutluspor'da derbi bedava
Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt
YEREL HABERLER Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt
Yunusemre’de marketlerde KDV indirimi denetimi
YEREL HABERLER Yunusemre’de marketlerde KDV indirimi denetimi
Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı
YEREL HABERLER Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı
Turgutlu'da 122 suç kaydı bulunan yankesici gözaltına alındı
YEREL HABERLER Turgutlu'da 122 suç kaydı bulunan yankesici gözaltına ...
Akıl ve Zeka Oyunları Selendi ilçe elemeleri yapıldı
YEREL HABERLER Akıl ve Zeka Oyunları Selendi ilçe elemeleri yapıldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencileri sevindirdi
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök kardeşinin cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök kardeşinin ...
Manisa’da iki çocuk 30 metreden dereye yuvarlandı Okul çıkışı dağ eteklerinde dolaşmaya çıkan 2 çocuk dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandı Mahsur kalan çocuklar, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa’da iki çocuk 30 metreden dereye ...
'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan şüpheli ...
Gazeteci Hülya Kılınç, tahliye edildi
YEREL HABERLER Gazeteci Hülya Kılınç, tahliye edildi
Gazeteci Hülya Kılınç, tahliye edildi
YEREL HABERLER Gazeteci Hülya Kılınç, tahliye edildi
Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı
Manisa’da motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Rektör Ataç’tan YÖKAK Başkanı Kar’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Ataç’tan YÖKAK Başkanı Kar’a ziyaret
Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 ...
Yunusemre'de Tire hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Yunusemre'de Tire hazırlıkları başladı
Manisa CBÜ'de Prof. Dr. Mehmet Sadık Yaldız için anma töreni
YEREL HABERLER Manisa CBÜ'de Prof. Dr. Mehmet Sadık Yaldız için anma ...
Kulalı sanatçı Sami Dinç'in 'Sanatçı Tanıtma Kartı' başarısı
YEREL HABERLER Kulalı sanatçı Sami Dinç'in 'Sanatçı Tanıtma Kartı' ...
Ahmetli Belediyesi personelini sevindiren imza
YEREL HABERLER Ahmetli Belediyesi personelini sevindiren imza
Yunusemre yol çalışması yapıyor
YEREL HABERLER Yunusemre yol çalışması yapıyor
Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor
YEREL HABERLER Zabıtalar marketlerdeki etiketleri denetliyor
Manisa'da su tüketim bedelindeki KDV yüzde 1'e indirildi
YEREL HABERLER Manisa'da su tüketim bedelindeki KDV yüzde 1'e ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.