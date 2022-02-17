Vali Karadeniz yerli hız tespit sistemini inceledi

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, ManisaAkhisar yolunda bulunan Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek Türkiye’de ilk defa Manisa İl Jandarma Komutanlığı’nca kullanılmaya başlanan yerli ve milli Medar Mobil Hız Tespit Sistemini yerinde inceledi.

Türkiye genelinde Jandarma Genel Komutanlığına ait mevcut 300 adet Medar Mobil Hız Tespit Sisteminden 7’si Manisa’da Yunusemre, Salihli, Akhisar, Saruhanlı, Gölmarmara, Gördes ve Demirci ilçelerinde kullanılmaya başlandı.

Vali Yaşar Karadeniz de ManisaAkhisar yolunda bulunan Jandarma Uygulama Noktasını ziyaret ederek Medar Mobil Hız Tespit Sistemi hakkında bilgi aldı. Mobil Hız Tespit Sistemi hakkında bilgi veren yetkililer; hem araçlarda kullanılabilen hem de seyyar olarak kurulabilen radar ile araç hızı, sınıfı, şeridi, lokasyonu, plaka ve araç görseli ile bunun yanında birçok önemli verinin her bir araç için tespit edilebildiğini belirtti. Yağmurlu, karlı ve sisli havada gece gündüz kullanılabilen radarı diğer radarlardan ayıran özelliğinin ise diğer radarların 1 aracı tespit ederken, Medar Mobil Hız Tespit Sisteminin 4 şeritli yollardaki tüm hız ihlali yapan araçları tespit edebildiği de ifade edildi.

Medar Mobil Hız Tespit Sistemi’nin yerli ve milli olmasının yanında ilk kez Manisa’da kullanılmaya başlamasının da gurur verici olduğunu ifade eden Vali Yaşar Karadeniz, Medar Mobil Hız Tespit Sistemi’nin Türkiye’ye ve Manisa’ya hayırlı olmasını dileyerek uygulama noktasında görevli olan personele çalışmalarında başarılar diledi.

Vali Yaşar Karadeniz’e İl Jandarma Komutan V. J. Kd. Albay İbrahim Enver Sungur ve İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.