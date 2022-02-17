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Manisa’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 56’sı asılsız

İHA

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu ile 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantıları Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.

Manisa’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 56’sı asılsız

Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu ile 112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon Toplantıları Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirildi.
Açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Yaşar Karadeniz, toplantıda hem GAMER’in işleyişi ile ilgili çalışmaları hem de 112’nin geldiği konumu gözden geçireceklerini ifade ederek, “Özellikle 112 ile ilgili son zamanlarda düzenlenen kampanyaların oldukça etkili olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın artık karşılaştıkları tüm acil durumlarda 112’yi arama konusunda bilinçlenmesinde önemli bir yol alındığının farkındayız. Ama bu çalışmaların aynı şekilde devam etmesi gerekiyor. Ben inanıyorum ki artık diğer numaralar unutulacak ve 112 Türkiye’nin tek acil çağrı numarası olarak yerini daha net bir şekilde almış olacak” dedi.
Vali Karadeniz’in konuşmasının ardından Manisa İl GAMER görsel ve işitsel tanıtım materyallerinin sunumu yapıldı. Daha sonra İl GAMER Müdürü Ali Dedeler faaliyetleri hakkında sunum eşliğinde katılımcılara bilgi verdi.
Kurumlar arası istişare ve değerlendirmenin yapıldığı toplantıda, İl Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezinin yıllık olarak yapılan çalışmaları ve 2021 yılı istatistiki verileri değerlendirildi. Toplantı kurumlar arası koordinasyonun devamının sağlanması konularının görüşülmesi ile sona erdi.

112 Acil Çağrı Merkezi Koordinasyon toplantısı yapıldı
Vali Yaşar Karadeniz, Güvenlik ve Acil Durumlar Koordinasyon Merkezi (GAMER) İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu sonrasında 112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katıldı.
112 Acil Çağrı Merkezi'nin 2021 yılı çalışmaları ve çağrı istatistiklerini içeren bir sunum yapılan toplantıda, 2021 yılında Acil Çağrı Merkezine gelen toplam çağrı sayısının 1 milyon 665 bin 316 olduğu, bu çağrılardan 676 bin 597'sinin ilgili kurumlara aktarılarak koordinasyonun sağlandığı belirtildi. Kurumlara aktarılan çağrı sayılarının dağılımının ise; emniyet 309 bin 492, sağlık 230 bin 254, jandarma 50 bin 854, itfaiye 21 bin 270, orman 4 bin 707, AFAD 331 olduğu ifade edildi.

Gereksiz meşgul eden 26 kişiye ceza kesildi
Toplantıda ayrıca 2021 yılı asılsız çağrı yüzdesinin Türkiye ortalamasında yüzde 68 olduğu bu oranın Manisa'da yüzde 56 olduğu, 112 Acil Çağrı Merkezlerini gereksiz yere meşgul eden ve asılsız ihbarda bulunan 26 kişiye toplamda 10 bin 244 Türk Lirası idari para cezası verildiği de açıklandı.
Vali Yaşar Karadeniz başkanlığında gerçekleştirilen toplantılara; 1. Komando Eğitim Tugay Komutanı Tuğgeneral Sebahattin Kalkan, Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, İl Jandarma Komutan V. Albay İbrahim Enver Sungur, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. M. Emre Erkuş, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Güray Karakaya, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdür V. Ali Dedeler ve ilgililer katıldı.

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