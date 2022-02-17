Şehzadeler Zabıtasından sıkı KDV denetimi

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Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi sonrası ilçedeki marketlerde denetimleri artırdı.

Şehzadeler Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesi sonrası marketlerde denetimler gerçekleştiriliyor. Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, "İlçemizde faaliyet gösteren marketlerde, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından yürürlüğe konulan yüzde KDV indirimi fiyat kontrolü denetimini gerçekleştiriyoruz. Temel gıda ürünlerinin raf, kasa ve KDV indirim fiyatları zabıta ekiplerimiz tarafından titizlikle inceleniyor. Hemşehrilerimizin mağdur olmamaları için denetimlerimiz periyodik olarak devam edecek" dedi.

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