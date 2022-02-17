Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL Baharın müjdecisi kardelenler açtı Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkındaki kardelenler çiçek açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL Baharın müjdecisi kardelenler açtı Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkındaki kardelenler çiçek açtı

İHA

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler açtı. Karların altından çıkan beyaz ve sarı renkli kardelenleri koparmanın cezasının ise 109 bin 593 TL olduğu öğrenildi.

Bu çiçeği koparmanın cezası 109 bin 593 TL Baharın müjdecisi kardelenler açtı Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkındaki kardelenler çiçek açtı

Çok sayıda endemik bitki türüne ev sahipliği yapan Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkında baharın müjdecisi olarak bilinen kardelenler açtı. Karların altından çıkan beyaz ve sarı renkli kardelenleri koparmanın cezasının ise 109 bin 593 TL olduğu öğrenildi.
Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde 1517 rakımlı, 120 çeşidin üstünde endemik bitkiyi barındıran Spil Dağı Milli Parkı'nda havaların biraz yumuşamasıyla birlikte karlar erimeye başladı ve baharın müjdeleyicisi olan kardelenler çiçek açtı. Spil Dağı Milli Parkı’nda her yıl ilk cemreyle birlikte açan kardelenler, bu yıl da ilk cemrenin düşmesinden birkaç gün öncesinde karların içinden açarak, görsel şölen oluşturdu.

Sarı ve beyaz kardelenler
Spil Dağı Milli Parkı içerisinde sarı ve beyaz olmak üzere iki ayrı renkte kardelenlerin çiçek açtığını kaydeden Spil Dağı Milli Parkı Müdürü Halil Ernalçacı, “Manisa ve İzmir arasında farklı flora ve faunasıyla adeta cenneti andıran Spil Dağı Milli Parkımızda baharın müjdecisi olan sarı ve beyaz kardelenler çiçek açtı. Baharın müjdecisi kardelenler, cemreden bir hafta önce ya da bir hafta sonra da açabiliyorlar. Kardelenlerimiz filizlenmiş ve açmış durumda. Ziyaretçilerimiz milli parka geldiklerinde hem bu güzellikleri yaşayacaklar hem de bastıkları yerlere dikkat edecek ve ezmeyecek, onların gelecek yıllarda da tekrar yeşermesine vesile olmuş olacaklar” dedi.

Koparmanın cezası 109 bin 593 liraya yükseldi
Doğa Koruma ve Milli Parklar yetkilileri, kardelenlere zarar verildiğinin tespit edilmesi halinde idari para cezası uyguluyor. Biyolojik çeşitliliği tahrip edenlere geçen yıl Çevre Kanunu'na göre 80 bin 460 lira uygulanan idari para cezasının, bu yıl 109 bin 593 liraya yükseltildiği öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şehzadeler Zabıtasından sıkı KDV denetimi
YEREL HABERLER Şehzadeler Zabıtasından sıkı KDV denetimi
Manisa’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 56’sı asılsız
YEREL HABERLER Manisa’da 112’ye yapılan çağrıların yüzde 56’sı ...
Manisa’nın prestij projesi yüzde 99 tamamlandı
YEREL HABERLER Manisa’nın prestij projesi yüzde 99 tamamlandı
Yunusemre'de gönül seferberliği sürüyor
YEREL HABERLER Yunusemre'de gönül seferberliği sürüyor
Vali Karadeniz yerli hız tespit sistemini inceledi
YEREL HABERLER Vali Karadeniz yerli hız tespit sistemini inceledi
Gıda Kahramanları resim yarışması başlıyor
YEREL HABERLER Gıda Kahramanları resim yarışması başlıyor
Vali Karadeniz Gölmarmara ilçesinde temaslarda bulundu
YEREL HABERLER Vali Karadeniz Gölmarmara ilçesinde temaslarda ...
Turgutluspor'da derbi bedava
YEREL HABERLER Turgutluspor'da derbi bedava
Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt
YEREL HABERLER Büyükşehirden alternatif güzergaha sıcak asfalt
Yunusemre’de marketlerde KDV indirimi denetimi
YEREL HABERLER Yunusemre’de marketlerde KDV indirimi denetimi
Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı
YEREL HABERLER Okul sporlarında 4 branş daha tamamlandı
Turgutlu'da 122 suç kaydı bulunan yankesici gözaltına alındı
YEREL HABERLER Turgutlu'da 122 suç kaydı bulunan yankesici gözaltına ...
Akıl ve Zeka Oyunları Selendi ilçe elemeleri yapıldı
YEREL HABERLER Akıl ve Zeka Oyunları Selendi ilçe elemeleri yapıldı
Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Manisa Büyükşehir Belediyesi öğrencileri sevindirdi
Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök kardeşinin cenazesine katıldı
YEREL HABERLER Eski Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök kardeşinin ...
Manisa’da iki çocuk 30 metreden dereye yuvarlandı Okul çıkışı dağ eteklerinde dolaşmaya çıkan 2 çocuk dengesini kaybederek dere yatağına yuvarlandı Mahsur kalan çocuklar, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik çalışmasıyla kurtarıldı
YEREL HABERLER Manisa’da iki çocuk 30 metreden dereye ...
'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER 'Resmi belgede sahtecilik' suçundan aranan şüpheli ...
Gazeteci Hülya Kılınç, tahliye edildi
YEREL HABERLER Gazeteci Hülya Kılınç, tahliye edildi
Gazeteci Hülya Kılınç, tahliye edildi
YEREL HABERLER Gazeteci Hülya Kılınç, tahliye edildi
Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü
YEREL HABERLER Otomobil tıra arkadan çarptı, 2 kişi ölümden döndü
Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı
Manisa’da motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Manisa’da motosikletle otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Rektör Ataç’tan YÖKAK Başkanı Kar’a ziyaret
YEREL HABERLER Rektör Ataç’tan YÖKAK Başkanı Kar’a ziyaret
Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 bin TL'lik destek
YEREL HABERLER Turgutlu Belediyesinden amatör futbol kulüplerine 255 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.