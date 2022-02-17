Yangını söndürmek isterken dumandan zehirlendi

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde bir evde çıkan yangını söndürmek isteyen bir kişi dumandan zehirlenerek hastaneye kaldırıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Beşeylül Mahallesi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bulunan Sercan Gün’e ait tek katlı evde saat 20.45 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında evin iki odası tamamen yandı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenilirken alevler, komşuların kısa sürede müdahale etmesi ve itfaiye ekiplerinin zamanında gelmesi sayesinde büyümeden kontrol altına alındı.

Yangını söndürmek için evin içine giren Can Gün isimli genç yoğun dumandan etkilendi. 112 Ekipleri tarafından ambulansta ilk müdahalesi yapılan Can Gün Alaşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Polis olayla ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

Öte yandan, ev sahiplerinin yangın esnasında başka bir mahalleye misafirliğe gittikleri öğrenildi.

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