Mahalle muhtarlarına bağımlılıkla mücadele semineri verildi

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Manisa'nın Selendi ilçesinde mahalle muhtarlarına yönelik bağımlılıkla mücadele semineri verildi.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü ve Selendi İlçe Emniyet Amirliğince, Alaşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından Selendili mahalle muhtarlarına yönelik bağımlılıkla mücadele konulu seminer düzenlendi.

Selendi İlçe Emniyet Amirliğince Manisa Büyükşehir Belediyesi Selendi Gençlik Merkezi toplantı salonunda düzenlenen seminerde ilçe mahalle muhtarlarına, bağımlılıkla mücadelede izlenecek yol ve yöntemler slayt eşliğinde anlatıldı.

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