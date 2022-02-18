Elektrik kontağından çıkan yangın kerpiç evi kül etti

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucunda tek katlı kerpiç bir ev tamamen yandı.

Manisa'nın Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesinde sabah saat 04.30 sıralarında F.Ö. (67/E) isimli şahsın tek katlı kerpiç evinde elektrik kontağından çıktığı değerlendirilen yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangın Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ait itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken olayda can kaybı yaşanmaması teselli oldu. Jandarma ekipleri yangınla ilgili çalışma başlattı.

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