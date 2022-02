Yunusemre Belediyesinden cepleri rahatlatacak market Hem kaliteli hem uygun fiyatlı ürünlerin satılacağı Yuntar Market açıldı

Sosyal belediyecilik seferberliği ile on binlerce insanın gönlüne dokunan Yunusemre Belediyesi, vatandaşların ve üreticilerin yüzünü güldürecek olan Yuntar Gıda Şarküteri Marketi hizmete açtı. Markette başta temel gıda ürünleri olmak üzere et ve süt ürünleri en uygun fiyata satılacak.

Yunus Emre’nin “Bölüşürsek tok oluruz, bölünürsek yok oluruz” sözü ile on binlerce ailenin yüzünü güldürecek son yılların en önemli sosyal destek kampanyasını başlatan Yunusemre Belediyesi, Yunus Emre Millet Çarşısı zemin katta Yuntar Gıda Şarküteri Mağazasını hizmete açtı. Haftanın her günü açık kalacak olan mağazada temel ihtiyaç duyulacak olan ürünler uygun fiyata vatandaşa ulaştırılacak. Ürün çeşitliliği bakımından zengin olan mağazada vatandaşların hesaplı alışveriş yapma fırsatı bulacağını dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Vatandaşlarımız için ürün çeşitliliği açısından oldukça zengin olan Yuntar Gıda Şarküteri Mağazası artık hizmette. Mağazamızda vatandaşlarımız kaliteli ürünleri uygun fiyata tedarik edebilecek. Yunus Emre Millet Çarşısı zemin katta bulunan mağazamıza halkımızı bekliyoruz” dedi.

