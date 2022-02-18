Manisa FK’da Ümraniyespor hazırlıkları başladı

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Spor Toto 1. Lig’de oynadığı son 3 karşılaşmada 2 beraberlik bir mağlubiyet alan Manisa FK, 21 Şubat Pazartesi günü kendi evinde karşılaşacağı Ümraniyespor karşılaşmasının hazırlıklarına başladı.

Manisa Futbol Kulübü, Spor Toto 1. Lig 26. hafta mücadelesinde sahasında karşılaşacağı Bereket Sigorta Ümraniyespor maçının hazırlıklarına başladı.

Fikri Bayrıl Tesisleri’nde Teknik Direktör Turgay Altay yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor maçında görev alan oyuncular rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer oyuncular ise ısınma hareketlerinin ardından dar alan oyunları oynadı. Manisa Futbol Kulübü, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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