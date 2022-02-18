Otomobil ile kamyonet kafa kafaya çarpıştı: 4 yaralı

Manisa’nın Salihli ilçesinde otomobil ile kamyonetin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, SalihliÖdemiş yolu Allahdiyen Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ödemiş yönünden, Salihli yönüne gitmekte olan Ş.A.O. (51) yönetimindeki 10 TH 705 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Y.G. (35) yönetimindeki 45 AGL 037 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile otomobilde yolcu olarak bulunan F.A. (68), Ş.O. (72) ve F.A. (44) yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatılırken, yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.