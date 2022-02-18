Şehzadeler Belediye Başkanı Çelik, koronaya yakalandı

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Manisa'nın Şehzadeler ilçesi Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, korona virüse (Covid19) yakalandı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, sosyal medya üzerinden Covid19 testinin pozitif çıktığını duyurdu. Çelik, paylaşımında şu ifadelere yer verdi: "Bugün yaptırdığım Covid19 testim maalesef pozitif çıktı. Eşim ve çocuklarımla beraber ailece Covid19 hastalığına yakalandık. Evimizde tedavimiz devam ediyor. Dua eder, dualarınızı bekleriz. Rabbim tüm hastalarımıza acil şifalar versin".

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