Süt tankeriyle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı

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Manisa'nın Salihli ilçesinde süt tankeri ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Manisa'nın Salihli ilçesi Allahdiyen Mahallesindeı dün saat: 16.45 sıralarında M.S. (54/E) idaresindeki 06 AGD 762 plakalı araç ile Ödemiş ilçesinden Salihli ilçesine seyir halinde iken karşı yönden gelen Y.T.(42/E) idaresindeki 35 BAZ 095 plakalı süt tankerine çarpması sonucu kaza meydana geldi. Kazada 06 AGD 762 plakalı araç şoförü M.S. hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. Yaralı tedbir amaçlı tedavi altına alınırken jandarma kazayla ilgili çalışma başlattı.

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