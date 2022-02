Kaymakam Uçgun mahalle sakinlerinin sorunlarını dinledi

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun, mahalle ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği Ilıca Mahallesi’nde ikamet eden vatandaşlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi. Karşılıklı fikir alışverişiyle sorunlara çözüm aranan buluşmaya Ilıca Mahallesi Muhtarı Musa Akşit ve Yeni Mahalle Muhtarı Ali Karabulut ile mahalle sakinleri katıldı.

Alaşehir Kaymakamı Abdullah Uçgun mahalle ziyaretleri kapsamında, bu hafta Ilıca Mahallesi sakinleriyle buluştu. Mahalledeki bir büfede vatandaşlarla bir araya gelen Kaymakam Abdullah Uçgun, vatandaşların sorunlarını dinleyerek yerinde çözümler üretti. Kaymakam Abdullah Uçgun, "Sizlerle sohbet edip, sorunlarınızı dinlemek için ziyarete geliyoruz. Amacımız sizlere en kısa yoldan, en kısa sürede ulaşabilmek, sizleri dinleyip, en kısa sürede sizlere çözümler üretebilmek. Bütün dünyada etkili olan ve ülkemizi de olumsuz yönde etkileyen pandemi salgınına karşı önlemeleri elden bırakmayalım. Bu salgın her an bizi zayıf bir zamanımızda yakalayabilir. Onun için tedbirleri asla ihmal etmeyelim, gereken kurallara uyalım. İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın mevcut sorunlarını yerinde gözlemliyor, hemşehrilerimizin eğitim, sağlık, güvenlik gibi kamu hizmetleri konulardaki taleplerini dinleyip not alıyoruz. Hizmette temel anlayışımız sorunu çözmek değil, sorun oluşmadan zamanında önlem almaktır. Devletimiz binlerce yıllık deneyimi ile vatandaşının hizmetinde olmaya devam etmektedir." dedi.

