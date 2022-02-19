Turgutluspor - Somaspor: 1-1

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Tuncel YILMAZ / TURGUTLU, (DHA)STAT: 7 Eylül

HAKEMLER: Erdem Metoğlu (xx), Süleyman Yavaşoğlu (xx), Hüseyin Kıvanç Durmaz (xx)

TURGUTLUSPOR: Fatih (xx) Sinan Büyüksakarya (xxx), Nuri Emre (xx), Haşim (xx), Hamit (xxx), Serhat (xx), Burak Guncal (xx) (Dk. 78 Hakkı x), Mutlu (xx), Hakan (xx) (Dk. 64 Mustafa x), Alper (x) (Dk. 90 Okan), Sinan Akaydın (xxx)

SOMASPOR: Muharrem (xx) Atamer (x) (Dk. 55 Eray Korkmaz x), Onur (x), Oğuzhan (xxx), Mustafa Şengül (xxx), Celal Emir (x) (Dk. 78 Mücahit x), Ali Akkuş (xx), Özcan (xx) (Dk. 90+3 Mustafa Kemal), Eray Pazar (xx) (Dk. 55 Osman x), Orkun Ahmet (xx) (Dk. 77 Abdulkadir x), Yılmaz (xxx)

GOLLER: Dk. 11 (Pen.) Özcan (Somaspor), Dk. 70 Onur (kendi kalesine) (Turgutluspor)

SARI KARTLAR: Hamit, Nuri Emre, Serhat, Sinan Büyüksakarya, Okan (Turgutluspor), Celal Emir, Mücahit (Somaspor)TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta düşme potasında yer alan Turgutluspor, Ege derbisinde hedefini Play-Off olarak belirleyen Somaspor'la karşı karşıya geldi. İki takım attıkları karşılıklı gollerle sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Konuk Somaspor 11'inci dakikada penaltı kazandı ve atışı kullanan Özcan takımını öne geçirdi: 1-0. Turgutluspor 70'nci dakikada Onur'un kendi kalesine attığı golle beraberliği yakaladı: 1-1. Kalan dakikalarda sonuç değişmedi, iki Egeli hanelerine birer puanı yazdırdı. DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU

2022-02-19 15:05:11



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