TFF 2. Lig: Turgutluspor: 1 - Somaspor: 1

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TFF 2. Lig Kırmızı Grup 26. hafta maçında Turgutluspor evinde Somaspor’u konuk etti. İki Manisa takımının Turgutlu 7 Eylül Stadı’nda oynadığı karşılaşma 11 beraberlikle sonuçlandı.



Stat: Turgutlu 7 Eylül

Hakemler: Erdem Mertoğlu xx, Süleyman Yavaşoğlu xx, Hüseyin Kıvanç Durmaz xx

Turgutluspor: Fatih xx, Serhat xx, Burak xx (Hakkı dk. 78 x), Mutlu xx, Marvin xx, Hakan x (Emirhan dk. 64 x), Nuri xx, Haşim xx, Alper xx (Okan dk. 90 ?), Hamit xx, Sinan xx

Somaspor: Tunay xx, Oğuzhan xx, Atamer xx (Eray Korkmaz dk. 55 xx), Özcan xxx (Kemal dk. 90 ?), Onur x, Yılmaz xx, Mustafa xx, Celal xx (Mücahit dk. 77 x), Eray Pazar xx (Osman dk. 55 xx), Ali xx, Orkun xx (Abdülkadir dk. 77 x)

Goller: Özcan (dk. 11 pen.) (Somaspor), Onur (dk. 70 k.k.) (Turgutluspor)

Sarı kartlar: Hamit, Nuri, Serhat, Okan (Turgutluspor), Celal, Mücahit (Somaspor)

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