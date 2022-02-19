Erbakan, Kırkağaç’ta kongreye katıldı

Bir dizi ziyaret ve program için Manisa’ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan Kırkağaç ilçesinde partisinin 1. Olağan Genel Kurul toplantısına katıldı.



Partisinin Soma ve Kırkağaç ilçe kongreleri ve Akhisar'da sandık müşahitleri toplantısına katılmak üzere Manisa'ya gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan partisinin 1. Olağan Genel Kurulu için Kırkağaç’a geldi. Erbakan’a vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kırkağaç girişinde konvoy ve sloganlarla karşılanan Fatih Erbakan, programın düzenleneceği Kırkağaç Belediye Kültür Merkezi'ne geçti.



İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan program Yeniden Refah Partisi Kırkağaç İlçe Başkanı Hüseyin Kara’nın açılış konuşmasıyla devam etti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ise yaptığı konuşmada, “20 senedir yaşanan ekonomik sıkıntıların temelinde önce millet yerine, önce imtiyazlılar anlayışı yatıyor. EYT’liye imkan yok, memuraemekliye bütçe yok, pandemide vatandaşa imkan yok, 3600 ek göstergeye yıllardan beri kaynak yok, çiftçinin kooperatife olan borcu yüzünden traktörüne haciz. Atanamayan 138 bin öğretmen kadroya alınıp, 12 yıllık maaşları ödenebilirdi. EYT mağduru 1,5 milyon insana 5 yıllık emekli maaşları ödenebilirdi. Türkiye’deki bütün çiftçilerin tüm banka ve kooperatif borçları 160 milyar TL ödenebilirdi. Pandemi sürecinde 83 milyon vatandaşa yapılan devlet desteğinin 10 misli yapılabilirdi. Evet, dünya 5’ten büyüktür ama aynı zamanda 84 milyon da 5’ten büyüktür” dedi.



Yeniden Refah Partisinin yapılan 1. Olağan Genel Kurulunda ise Kırkağaç Kurucu İlçe Başkanı olan Hüseyin Kara yapılan ilk kongrede yeniden başkanlığa seçildi. Erbakan daha sonra Akhisar ilçesine hareket etti.

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