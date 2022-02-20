Manisa FK galibiyet peşinde

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MANİSA, (DHA) Spor Toto 1'inci Lig'de son 3 maçında galibiyet alamayan Manisa Futbol Kulübü yarın evinde zirve mücadelesi veren Bereket Sigorta Ümraniyespor ile kozlarını paylaşacak. Mümin Özkasap Stadı'nda saat 14.30'da başlayacak mücadelede Cihan Aydın görev yapacak.

Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay, zorlu bir karşılaşmaya çıkacaklarını söyledi. Altay, "Son 3 maçımızda maalesef istediğimiz skorları alamadık. Artık kazanma zamanı geldi. Ümraniyespor hedefleri olan bir takım ancak biz kendi işimize bakacağız. Kazanıp yeniden Play-Off yolunda tırmanışa geçmek istiyoruz" yorumunu yaptı.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-02-20 12:43:03



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