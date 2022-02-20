Çorlu'da Alaşehir rüzgarı Alaşehir'in kültürü ve yöresel ürünleri Çorlu'da tanıtıldı

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün kültür ve sanat etkinlikleri kapsamında hayata geçirdiği projeyle, Alaşehir'in kültürü ve yöresel ürünleri Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde tanıtıldı.

Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yürüttüğü "Trakya'dan Ege'ye, Ege'den Trakya'ya Kültür Etkileşimi" projesinin birinci bölümü Tekirdağ Çorlu'da Türk Halk Müziği konseriyle başladı. Konser öncesi, Alaşehir'in üzümü, kapaması, üzümlü ekmeği, maden suyu, pekmezi, asma yaprağı gibi yöresel kültürleri tanıtıldı. Daha sonra Çorlu Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, müzik öğretmeni ve müdür yardımcısı Çetin Burak Mercan'ın şefliğinde sahne alan Türk Halk Müziği Korosu ile halk oyunları eğitmeni Emine Sert'in çalıştırdığı Zeybek ekibi, Çorlululara unutulmaz bir Ege gecesi yaşattı.

Program sonunda konuşan Alaşehir Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Süleyman Ölmez, "Kardeş müdürlüğümüz olan Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile ortak bir çalışma yaparak, Ege yöresi oyunlarını Çorlu'da sergiledik. Çorlu Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü de gösterilerini sergilemek üzere Haziran ayı içerisinde Alaşehir’e gelecekler. Amacımız bölgeler arası kültür etkinliklerini kaynaştırmak, dostluklarımızı pekiştirmek olacak" dedi.

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