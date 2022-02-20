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Başkan Öküzcüoğlu üzüm bağlarında budama yapan işçilerle buluştu

İHA

Başkan Öküzcüoğlu üzüm bağlarında budama yapan işçilerle buluştu

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, üzüm bağlarında budama çalışması yapan işçileri ziyaret etti. İşçilerle sohbet eden Başkan Öküzcüoğlu, budama yapmayı da ihmal etmedi.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde üzüm bağlarında budama yapan işçileri ziyaret eden Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, işçilere destek oldu. İşçilerin sorun ve taleplerini dinleyen Başkan Öküzcüoğlu, bir yandan da budama yaptı. İşçilere yelek hediye eden Öküzcüoğlu, "Bende üzüm yetiştiren bir çiftçi çocuğuyum. Üzüm bağlarında çok çalıştım. Ama siz bu alanda birer usta olmuşsunuz. Adeta asmanın dilinden anlar gibi, asmalarla sohbet ediyorsunuz. Budaktan anlayan insanlar bu mevsimde işsiz kalmazlar. Ama acemi olan bir işçiyi de üç günde budakçı olarak yetiştirebilirler. Yevmiyeler şu anda 170 TL. Allah yedirmeyi nasip etsin, inşallah üzümde bereketli bir yıl arzu ediyoruz. Yılda 80 bin ton civarında kuru üzüm yetiştirebiliyoruz. Çiftçilerimizin şimdiden kuruya mı, yoksa sofralık mı yetiştireceğine karar vermesi lazım. Karar verdikten sonra ona göre bakımları, ilaçlamaları yapılıyor. Ama yaş, ama kuru dediğimiz zaman iyi olmuyor, kararı şimdiden vermeliyiz" dedi.
Üzüm bağında çalışan işçiler de gösterdiği ilgiden dolayı Başkan Öküzcüoğlu'na teşekkür etti.

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