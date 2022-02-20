Ataspor voleybolda Manisa şampiyonu oldu

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Voleybol İl Temsilciliğinin 2022 yılı faaliyet programında yer alan Küçük Kızlar Voleybol İl Birinciliği müsabakaları sona erdi. Atatürk Spor Salonu’nda oynanan final maçında Manisa Büyükşehir Belediyespor’u 30 yenen Ataspor, Manisa şampiyonu olmayı başardı.

Ataspor yoğun ilginin olduğu maçta setleri 2521, 2520 ve 2516 alarak sonuca gitti. Oyuncularını kutlayan Ataspor Antrenörü Osman Koca, şampiyonluğu kendilerine maç boyu destek veren taraftarlara armağan etti. Ataspor, şampiyonluk kupasını voleybol eski il temsilcisi Ahmet Dalkıran’ın elinden aldı. İkinci olan Manisa Büyükşehir Belediyespor’a ise kupasını Voleybol İl Temsilcisi Güliz Onater verdi. Ataspor Manisa'yı Türkiye grup müsabakalarında temsil edecek.

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