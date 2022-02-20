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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Turgutlu Belediyespor’dan potada farklı galibiyet

İHA

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı rakibi Samsun Basketbol İhtisas Takımını 9841 yendi.

Turgutlu Belediyespor’dan potada farklı galibiyet

Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı rakibi Samsun Basketbol İhtisas Takımını 9841 yendi.
Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, TKBL’nin 21. haftasında Samsun Basketbol İhtisas ile karşı karşıya geldi. Yıldırım Beyazıt Spor Salonu’nda oynanan karşılaşma boyunca Turgutlu Belediyespor ekibi üstünlüğünü korumayı başardı. Maçın ilk yarısını 5521 galibiyetle kapatan Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, maç sonunda ise 9841’lik skorla rakibini mağlup etti. Turgutlu Belediyespor Kadın Basketbol Takımında Ashley Nneka Ezeh 20 sayı ve 7 ribaund ile maça en büyük katkı sağlayan oyuncu oldu. Fatma Nur Şimşek 17 sayı ve 9 ribaund, Şule Aktaş 12 sayı ve 2 ribaund ile maçın diğer skorer isimleri oldular.
Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, eşi Sabriye Akın, Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Evren Erbaş ile birlikte seyir keyfi yüksek olan maçı takip ederek kadın basketbol takımını yalnız bırakmadı.
Turgutlu Belediyespor Başantrenörü Gökhan Aşıcı, “Çok güzel bir maça imza attık. Rakibimizi önemli bir farkla yenmeyi başardık. Basketbol severlere seyir keyfi yüksek ve etkili bir oyun izlettirdik. Oyuncularımızı gönülden tebrik ediyorum. Sahada ortaya koyduğumuz başarılı oyunlar ile önümüzdeki maçlarda da kazanmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Kadın basketbol takımın elde ettiği galibiyetle büyük bir mutluluk duyduğunu ifade eden Turgutlu Belediye Başkan Yardımcısı ve Belediyespor Asbaşkanı Fırat Honaz, “Güzel bir oyunla güzel bir galibiyet aldık. Maç boyunca üstünlüğümüzü koruduk ve keyifli bir maç izledik. Oyuncularımızı ve teknik ekibimizi tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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