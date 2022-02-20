Manisa'da trafik kazası: 5 yaralı

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Manisa'nın Yunusemre ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrilen otomobilde bulunan 5 kişi yaralandı.

Kaza, Yunusemre ilçesi Yayla Mahallesi Marthayıtlar mevkiinde saat 11.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.K. (40) yönetimindeki 45 UL 909 plakalı otomobil, Osmancalı Mahallesi'nden Maldan Mahallesi'ne doğru seyir halindeyken, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Kazada sürücü G.K. ile otomobilde yolcu olarak bulunan K.K (36), M.K (16), M.M.K (14), ve E.N.K. (7) hafif yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ayakta tedavi edildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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