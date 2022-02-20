Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı’nda oynanan playoff maçında rakibi Manisagücü’nü 31 yenen Kula Ülküspor, süper amatör kümeye yükseldi.
Manisa 1.Amatör Küme playoff maçında Kula Ülksüspor ile Manisagücü, Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadı’nda karşılaştı. Yusuf Bulut, Gökhan Özkan, Sertaç Erşahin hakem üçlüsünün yönettiği maçta rakibini 31 yenen Kula Ülküspor, adını süper amatör kümeye yazdırdı. Kula Ülksüpor’u hem galibiyet hem de bir üst lige taşıyan golleri Nihat, Erdal ve Samet atarken, Manisagücü’nün tek golünü ise Batu attı. Maçta Kula Ülksüpor’dan Burak gördüğü kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.
Salihli’de oynanan maçta rakibini yenerek süper amatör kümeye yükselen Kula Ülksüpor, maç sonrası büyük sevinç yaşadı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.