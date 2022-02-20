Şehzadeli Cemile Avrupa ikincisi

Uluslararası Muaythai Federasyonu (IFMA) ve Avrupa Muaythai Federasyonu (EMF) iş birliği ile düzenlenen Avrupa Muaythai Şampiyonası, 1320 Şubat 2022 tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleşti.

Gazanfer Bilge Spor Salonu’nda minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde gerçekleştirilen şampiyonada, 35 ülkeden yaklaşık 800 sporcu mücadele etti.

Şehzadeler Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcusu Cemile Aykoç yapılan şampiyonada Gençler kategorisinde zorlu rakipleri arasından sıyrılarak gümüş madalyayı getirdi.

Kulüp Başkanı Akif Özer yapmış olduğu açıklamada, "Final maçında her ikin rauntta da üstün olmamıza rağmen burun kanaması sebebiyle orta hakem tarafından verilen maça devam etmemesi yönünde kararın ardından gümüş madalyanın sahibi oldu. Başarılı kızımız Türkiye şampiyonluğunun ardından Avrupa derecesini ülkemize kazandırmasından dolayı mutlu ve gururluyuz. Her türlü destek için Belediye Başkanımız Ömer Faruk Çelik Beye ve İl Spor Müdürümüz Yunus Öztürk'e ayrıca teşekkür ederim. Milli Sporcumuz Cemile başta olmak üzere, ülkemize madadalya kazandıran tüm sporcu ve teknik heyete minnetlerimizi sunarım." dedi.

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