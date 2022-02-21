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Manisalı 10 öğretmenin projesi ilk 200 projenin içinde yer aldı

İHA

Manisalı 10 öğretmenin projesi ilk 200 projenin içinde yer aldı

eTwinning 11. Ulusal Konferansı 1719 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya'da düzenlendi. eTwinning Ulusal Destek Servisi tarafından her yıl düzenlenen Ulusal Konferansa bu sene Manisa'nın Akhisar ilçesindeki Misakı Milli İlkokulu İngilizce Öğretmeni Güldane Büyükçam “Gamify English” projesi ile davet edildi.
Büyükçam, Türkiye’de yapılan 2020 yılına ait 38 bin projeden tam puan alan ilk 200 proje içine girmeyi başararak 1719 Şubat 2022 tarihleri arasında Antalya ilinde yapılan konferansa katıldı.
Eğitimcilerin katılım sağlayıp katkıda bulunduğu bir topluluk olan eTwinning, okullar arası ortaklıklar kurulmasına destek sağlarken yurt dışında varlığını sürdüren bu platform üzerinde yaklaşık 600 bin eğitimci bulunuyor.
Etkinlik hakkında bilgi veren Misakı Milli İlkokulu İngilizce Öğretmeni Güldane Büyükçam, “eTwinning Türkiye Ulusal Destek Servisi tarafından koordine edilen eTwinning faaliyetleri sonucunda her yıl ilk 200'e giren projelerin davet edildiği Ulusal Konferans davetimi aldım. Pandemi sebebiyle ertelenen kongremizi bu hafta gerçekleştiriyoruz. Yıllardır birlikte çalıştığımız, projelerimizde sürekli iletişim halinde olduğumuz proje ortaklarımızla sonunda yüz yüze tanışabildik. Birbirinden güzel eğitimler aldık, oyunlar ve etkinlikler gerçekleştirdik. Gerek şehrim adına, gerek okulum adına bu daveti aldığım için onur duydum. Ulusal Destek Servisimizin emekleri için çok teşekkürler. Her eTwinner'ın bu heyecanı ve mutluluğu yaşamasını dilerim” dedi.
Akhisar’ı temsilen Misakı Milli İlkokulu İngilizce Öğretmeni Güldane Büyükçam’ın yanış sıra Manisa bölgesinden Saruhanlı ilçesinden Süleyman Memiş, YunusEmre ilçesinden Huriye Balcı, Turgutlu ilçesinden Sibel Duman ve Mürüde Dağaşan, Salihli ilçesinden Aylin Acar, Fadime Bilgin, Fatma Kul ve Aylin Acar, Alaşehir İlçesinden Yasemin İnce Koçak konferansa katılan diğer öğretmenler oldu.

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