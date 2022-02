Mandıra Filozofu güldürürken düşündürdü

"Mandıra Filozofu" filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, tek kişilik gösterisi "İtiraz Ediyorum" ile Alaşehirlileri bir yandan güldürürken bir yandan da düşündürdü.

"Mandıra Filozofu" filminin yönetmeni ve başrol oyuncusu Müfit Can Saçıntı, tek kişilik gösterisi "İtiraz Ediyorum" ile Alaşehirlilere unutulmaz bir gece yaşattı. İzleyenleri güldürürken düşündürdü. Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezinde sergilenen oyunu Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu eşi Selen Öküzcüoğlu ile birlikte en arka sırada izledi. 500 Kişilik salon tamamen dolduğu için yer bulamayan tiyatro severler, ara boşluklara sandalyeler koyarak oyunu izledi.

Şehit Fethi Sekin Gençlik Merkezi’nde sevenleriyle buluşan, ünlü komedyen Müfit Can Saçıntı, "Alaşehir’e ikinci gelişim, Alaşehir’i ve Alaşehirlileri sanat anlayışına, sanata verdikleri değerden dolayı kutluyorum. Salonun tamamen dolması sizlerin sanata verdiğiniz değerin örneğidir, kutluyorum. Aramızda bulunan Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu’nun salonda olduğunu öğrendim, tebrik ediyorum, bir izleyici gibi arka sıralarda oturması beni çok duygulandırdı. Kutluyorum." dedi.

Tiyatroya normal bir izleyici gibi gelip en arka sıraya oturarak, eşi Selen Öküzcüoğlu ile birlikte gösteriyi izleyen Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, "Bugün protokol yok, protokol olmadan bir tiyatro izleyicisi olarak, eşimle birlikte tiyatroya geldik. Müfit Can Saçıntı çok iyi bir sanatçı, bizleri hem güldürüyor, hem de düşündürüyor. Kendisini başarılarından dolayı kutluyorum." dedi.

Ünlü sanatçı tek kişilik oyununda sinemada olduğu gibi izleyenleri hem güldürdü, hem düşündürdü. İzleyenlerle bire bir diyalog kurarak, izleyenleri de adeta oyunda rol aldırdı. Gösteri içerisinde günlük hayatta yaşanan ve haberleştirilen anekdotları, slayt olarak izleterek, izleyenlerin yorumlarını alarak, mizahi olarak değerlendirmeler yapmalarını sağladı ve izleyenlerin değerlendirmelerini aldı.

Oyun, Yunus Emre’nin dediği gibi, 'Sevelim, sevilelim' sözüyle ayakta alkışlanarak sona erdi.

