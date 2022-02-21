BAL’da haftanın görünümü

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Bölgesel Amatör Lig (BAL)’de mücadele eden 6 Manisa takımı haftayı 2 galibiyet 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle kapattı.

BAL 9. Bölge 1. Grup ve 2. Grup’ta yer alan Manisa takımları 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetle haftayı kapattı.

BAL 9. Bölge 1. Grup’ta yer alan Manisa takımlarından Yunusemre Belediyespor kendi evinde Tire 2021 FK ile 00 berabere kalırken, Hacırahmanlıspor ise deplasmanda Kınık Belediyespor ile 00 berabere kaldı. Ahmetli Belediyespor ise kendi evinde Torosgücü’ne 10 yenildi. 9. Bölge 1. Grup'ta 27 Şubat tarihinde Belediye BolvadinsporAhmetli Belediyespor, HacırahmanlısporBornova FK, TorosgücüYunusemre Belediyespor karşılaşmaları oynanacak. Grupta Yunusemre Belediyespor 20 puanla 5. sırada, Hacırahmanlıspor 8 puanla 8. sırada ve Ahmetli Belediyespor 2 puanla 10. ve son sırada yer alıyor.

BAL 9. Bölge 2. Grup’ta yer alan Manisa Sanayispor kendi evinde Torbalıpor’u 51, Salihli Belediyespor deplasmanda Bölmespor’u 21 yenmeyi başarırken, Manisaspor ise deplasmanda İzmirspor’a 41 yenildi. 9. Bölge 2. Grup’ta 27 Şubat tarihinde ManisasporÇiğli Belediyespor, Aliağa FKManisa Sanayispor mücadeleleri oynanacak. Salihli Belediyespor ise haftayı bay geçecek. Grupta Manisa Sanayispor 21 puanla 4., Salihli Belediyespor 11 puanla 5. ve bir maçı eksik Manisaspor 11 puanla 6. sırada yer alıyor.

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