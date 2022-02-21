Manisa Sağırspor İşitme Engelliler Futbol Süper Lig’e yükseldi

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Manisa Sağırspor Futbol Takımı, Denizli’de yapılan İşitme Engelliler Futbol Süper Lig’e terfi müsabakalarında şampiyon olarak adını tarihinde ilk kez Süper Lig’e yazdırdı.

İşitme Engelliler Futbol Süper Lig’e Terfi Müsabakaları Denizli’de yapıldı. Müsabakalarda Manisa’yı temsil eden Manisa Sağırspor Futbol Takımı, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi’ne yükselerek büyük bir başarıya imza attı. Siyah Beyazlılar, mücadele ettiği Türkiye İşitme Engelliler Futbol 1. Ligi grup finallerinde Muğla Ortaca takımını 30, İzmir İşitme Engelliler takımını 31 yenerek tarihinde ilk kez Türkiye İşitme Engelliler Süper Ligi’ne yükseldi. Sağırspor Başkanı Bilal Cansu, sahada mücadele eden tüm takımı tebrik ederek, Süper Lig sevinci yaşadıkları için çok mutlu ve gururlu olduklarını söyledi. Manisa’yı Süper Lig’de başarıyla temsil edeceklerini kaydeden Cansu, “Verdiğimiz sözü tutarak kupayı Manisa’mıza kazandırdık. Bizlere bu süreçte destek olan Yunusemre Belediye Başkanı Dr. Mehmet Çerçi’ye ve Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürü Yunus Öztürk’e teşekkür ediyoruz.” dedi.

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