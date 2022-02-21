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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Şehzadeler’in tarihi çeşmelerde restorasyon başladı

İHA

Şehzadeler’in tarihi çeşmelerde restorasyon başladı

Ecdat yadigarı eserleri restore ederek, günümüze kazandıran Şehzadeler Belediyesi, ilçede bulunan dört tarihi çeşmeyi restore ederek, yeniden vatandaşların hizmetine sunacak. 170 bin TL bedelle dört çeşmenin restorasyonu için çalışmaların başladığını belirten Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Çalışmalarımızı nisan ayı içerisinde tamamlayıp, çeşmelerimizi hizmete sunmak istiyoruz.” dedi.
Sayısız tarihi eseri yeniden günümüze kazandıran Şehzadeler Belediyesi, ilçe sınırları içerinde yer alan tarihi dört çeşmeyi daha restore ederek, vatandaşların kullanımına açmak için çalışmalarına başladı.

Dönem mimarisi korunacak
Çalışma hakkında bilgi veren Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler, özellikle Saruhanoğulları Beyliği ile Osmanlı Dönemine tarihlenen yapıların yoğun olarak bulunduğu ilçelerimizdendir. İlçemiz sınırları içerisinde günümüze ulaşmış 44 adet tescilli çeşme bulunmaktadır. Bu çeşmelerden üç adedi belediyemizce projelendirilerek, restore edilmiştir. Şimdi de dört adet çeşmemiz, dönem mimarisine ve kullanılan malzemelere uygun restore edilecek. Çeşmelerin metruk ve bakımsız haline son verilecek, kültür mirasımızdaki yeri korunacaktır. Ayrıca, kamu yararı gözetilmesinin yanı sıra tarih ve kültür bilinci doğru yönde yansıtılacak, diğer kurum ve kuruluşları bu yönde özendirilecektir.” dedi.

Kent kimliği açısından önemli
Yapılacak olan çalışmanın kent kimliği açısından taşıdığı önemden söz eden Başkan Çelik, “Osmanlı Devleti’nin çöküş süreci ve Kurtuluş Savaşı sırasında su yollarının tamir ve bakımı mümkün olmasa da, Cumhuriyet döneminde mevcut su kaynaklarından faydalanılmaya devam edilmiştir. Sonraki yıllarda kentin su ihtiyacı şebeke suyuyla karşılanmış ve çeşmeler eski önemini yitirmiştir. Zaman içerisinde bakım ve onarımları yapılamadığından da yok olmaya yüz tutmuştur. Tarihi çeşmelerimizin projelendirilerek yapılacak restorasyon uygulamaları sonrasında tekrar kullanıma açılması, su kaynağı açısından verimli, tarihi kültürel miras açısından da zengin ilimiz için büyük önem taşımaktadır. Halkımız atıl durumda olan çeşmelerin aslına uygun şekilde tekrar işlevlik kazanmasına şahitlik edecek ve çeşme kültüründen ve bu kültürün kazandıklarından istifade edecektir.” şeklinde konuştu.

Restorasyon 170 bin TL’ye mal olacak
Restorasyon çalışmasının 170 bin TL bedelle gerçekleştirileceği bilgisini veren Başkan Çelik, “Çalışmalarımızı nisan ayı içerisinde tamamlayıp, çeşmelerimizi hizmete sunmak istiyoruz. Hemşehrilerimize hayırlı olsun.” dedi.
Restorasyonu başlayan çeşmelerden Yedi Kızlar Türbesi’nin güneyindeki Anonim Çeşmenin 14. yüzyıl Saruhanoğulları Beyliğine tarihlenen külliyenin bir parçası olduğu düşünülürken, Vak Vak Türbesi’nin istinat duvarındaki Vak Vak Çeşmesinin ise 16. yüzyıla tarihlendiği ve Osmanlı Dönemi çeşme mimari özelliklerini yansıttığı öğrenildi. Polat Hacı Mustafa Ağa Çeşmesi ise 18.19. yüzyıllara tarihlenirken, dönem özelliklerini yansıtan süslemelere sahip olarak dikkat çekiyor. Cavit Paşa Çeşmesi ise cumhuriyet döneminde yapılmış ve ayna taşında “Gazinin Yavrularına, Cavit Paşa’nın Yadigarı 1932” yazısı bulunurken, çeşme halen okulun bahçe duvarı üzerinde bulunmakta.

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