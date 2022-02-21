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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Manisa Futbol Kulübü - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-1

DHA

Manisa Futbol Kulübü - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 2-1


MANİSA, (DHA) - 
STAT: Mümin Özkasap
HAKEMLER: Cihan Aydın (xx), Serdar Diyadin (xx), Cemal Alpay (xx)
MANİSA FUTBOL KULÜBÜ: Birkan (xx) Taha (xxx), Landre (xx), Sadi (xxx), Özgür (x) (Dk. 46 Veli xxx), Nizamettin (xx) (Dk. 78 Sousa xx), Kouter (x), Gakpa (xxx) (Dk. 89 Bedirhan), Hakan (xx), Erhan (x) (Dk. 46 Diallo xx), Ozegovic (xx) (Dk. 68 Okan xx)
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak (xx) Vrsajevic (x) (Dk. 59 Emre Nefiz x), Alim (x), Glumac (xx), Ercan (x), Oğuz (x) (Dk. 82 Atalay x), Onur (xx), Serkan (x) (Dk. 59 Emre Gültekin x), Mrsic (x) (Dk. 75 Mevlüt x), Del Valle (xx) (Dk. 75 Atakan x), Bammou (xx)
GOLLER: Dk. 24 Bammou (Ümraniyespor), Dk. 30 (Pen) Gakpa, Dk. 49 Taha (Manisa FK)
KIRMIZI KART: Dk. 36 Kouter (Manisa FK)
SARI KARTLAR: Hakan (Manisa FK), Emre Gültekin, Alim (Ümraniyespor)
Spor Toto 1'inci Lig'de üst sıraları hedefleyen Manisa Futbol Kulübü, 26'ncı haftada konuk ettiği zirve takipçisi Bereket Sigorta Ümraniyespor'u 1-0 geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta 2-1 mağlup etti. Konuk ekip 24'üncü dakikada Bammou ile öne geçerken, bu gole 30'uncu dakikada penaltıdan Gakpa ile yanıt veren Manisa FK, 36'ncı dakikada Kouter'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. İlk yarısı 1-1 biten maçın 49'uncu dakikasında Taha ile öne geçen Manisa temsilcisi sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Manisa Futbol Kulübü 33 puana ulaşırken, Ümraniyespor 49 puanda kaldı.
11'inci dakikada konuk ekipten Del Valle ceza sahası dışı sol çaprazdan yakın direğe vurdu, kaleci Birkan son anda uzanarak golü önledi.
24'üncü dakikada Ümraniyespor golü buldu. Soldan Del Valle'nin ortasında ön direkte Bammou kafayla topu filelere yolladı: 0-1.
27'nci dakikada rakip ceza sahasında Ozegovic, Ercan'ın müdahalesiyle yerde kalınca Hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi.
30'uncu dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Gakpa, skora denge getirdi: 1-1.
36'ncı dakikada orta sahada Manisalı Kouter, Ercan'a yaptığı sert müdahale sonrası direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
49'uncu dakikada Manisa ekibi öne geçti. Sağ kanattan Gakpa'nın ters kanada ortasında Taha göğsüyle yumuşattığı topla soldan ceza sahasına girip rakibinden sıyrılarak uzak köşeye yerden düzgün vurdu: 2-1.
63'üncü dakikada soldan ceza sahasına giren Del Valle'nin şutunda meşin yuvarlak uzak direğin dibinden auta gitti.
83'üncü dakikada Ümraniyesporlu Emre Gültekin'in ceza yayı üzerinden vuruşunda top kaleci Birkan'ın kucağında kaldı.
88'inci dakikada Diallo kaptığı topla kalesini terk eden Burak'la ceza sahası dışında karşı karşıya kaldı, ancak rakibini geçemeyince ev sahibi ekip önemli bir fırsatı değerlendiremedi.
90'ıncı dakikada kontratakta Diallo bu kez ceza sahasında Burak'la karşı karşıya kaldı, ancak Burak yine gole izin vermedi.
Mücadele 2-1 Manisa Futbol Kulübü üstünlüğü ile sona erdi.DHA-Spor Türkiye-Manisa
2022-02-21 16:35:56

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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