Sivil havacılıkta işbirliği

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Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek’i ziyaret etti. Ziyarette Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yenilikçi çalışmalarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olunması konusunda mutabık kalındı.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek’i makamında ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Prof. Dr. Ahmet Ataç üniversitede yürütülen çalışmalar, yenilikler ile kısa ve uzun vadede yapılacakları aktarırken, Sivil Havacılık Genel Müdürü Prof. Dr. Kemal Yüksek de Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün faaliyetlerini ve çok yakın zamanda gerçekleşecek olan yenilikler hakkında bilgi verdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün yenilikçi çalışmalarında Manisa Celal Bayar Üniversitesi ile iş birliği içerisinde olunması konusunda mutabık kalındı.

Ziyaret sonunda gerçekleştirilen görüşmelerden duyulan memnuniyet de dile getirildi.

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