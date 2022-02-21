Spor Toto 1. Lig: Manisa FK: 2 - Ümraniyespor: 1

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Spor Toto 1. Lig’in 26. haftasında Manisa Futbol Kulübü, sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 21 mağlup etti.



Maçtan dakikalar

11. dakikada sol kanatta topla buluşan Del Valle’nin sert şutunda, savunmaya da çarpan meşin yuvarlağı direk dibinde kaleci Birkan kontrol etti.

24. dakikada Del Valle’nin sol kanattan ortaladığı topa altıpas içerisinde iyi yükselen Bammou’nun kafa vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Birkan’ın ellerinin yanından ağlarla buluştu. 01

27. dakikada Gakpa’nın pasında ceza sahası içerisinde topa sahip olan Ozegovic savunmanın müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem penaltı kararı verdi.

30. dakikada penaltı atışını kullanan Gakpa meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 11

36. dakikada orta sahada rakibi Ercan’a sert müdahalede bulunan Manisa FK’lı oyuncu Kouter, hakem tarafından kırmızı kart ile cezalandırılarak oyun dışına gönderildi.

49. dakikada sağ kanattan Gakpa’nın havadan pasında sol kanatta topla buluşan Muhammet Taha’nın ceza sahası içerisine girerek, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 21

89. dakikada Bedirhan’ın ara pasında topla buluşan Diallo’nun kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Burak’ta kaldı.



Stat: Mümin Özkasap

Hakemler: Cihan Aydın xx, Serdar Diyadin xx, Cemal Alpay xx

Manisa FK: Birkan xx, Muhammet Taha xxx, Landre xx, Sadi xx, Özgür x (Veli dk. 46 xxx), Nizamettin xx (Andre Sousa dk. 77 xx), Gakpa xxx (Bedirhan dk. 89 ?), Kouter x, Hakan xx, Erhan x (Diallo dk. 46 xx), Ozegovic xx (Okan dk. 68 xx)

Yedekler: Samet, Selim, Arda, Tabekou, Okan

Teknik Direktör: Turgay Altay

Ümraniyespor: Burak x, Vrsajevic x (Emre Nefiz dk. 58 x), Alim x, Gulmac x, Ercan xx, Oğuz x (Atalay dk. 82 ?), Onur xx, Serkan x (Yusuf Emre dk. 58 x), Mrsic x (Mevlüt dk. 74 x), Del Valle xx (Hüseyin Atakan dk. 74 x), Bammou xxx

Yedekler: Orkun, Mustafa Eser, Mustafa Can

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Bammou (dk. 24) (Ümraniyespor), Gakpa (dk. 30 pen.), Muhammet Taha (dk. 49) (Manisa FK)

Kırmızı kart: Kouter (dk. 36) (Manisa FK)

Sarı kartlar: Yusuf Emre, Alim (Ümraniyespor), Hakan (Manisa FK)

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