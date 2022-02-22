Manisa FK kendine geldi



MANİSA, (DHA)SPOR Toto 1'inci Lig'de zirveyi hedefleyen Bereket Sigorta Ümraniyespor'u evinde 10 kişiyle 2-1 yenen Manisa Futbol Kulübü galibiyet hasretine son verdi. Son 3 maçını kazanamayan siyah-beyazlılar geriye düşüp 10 kişi kaldığı maçta Ümraniyespor engelini aşarak rahat nefes aldı. Maçın 24'üncü dakikasında Bommou'nun golüyle yenik duruma düşen Manisa FK, 29'da beraberliği yakaladı. Ancak 36'ncı dakikada Kouter'in kırmızı kart görmesiyle 1 kişi eksik kalan Ege ekibi, buna rağmen 49'uncu dakikada Taha ile golü buldu ve maçı kazanmasını bildi. Teknik direktör Turgay Alta, çok değerli bir galibiyete imza attıklarını söyledi.

Kazanmayı hak ettiklerini belirten Altay, "Son haftalardaki çıkışımızı ve maçlardaki iyi oyunumuzu bir türlü skora yansıtamıyorduk. Kazanmayı hak ettiğimiz birçok maçı bu sahada beraberlikle ya da mağlubiyetle üzgün olarak tamamlamıştık. Bu maçta bunu kırdık. Oyuncularımı gerçekten canı gönülden tebrik ediyorum. 65 dakika 10 kişi oynamak başka bir seviyeyi gerektiriyor. Hem oyun olarak hem skor olarak oyunu hak ettiğimizi düşünüyorum. Seriye bağlarsak çok önemli bir yere gideceğiz. Manisa FK´nın vizyonuna inanıyorum. Bir kez daha özverilerinden dolayı, terinin son damlasına kadar mücadele eden oyuncularımı tebrik ediyorum" dedi.DHA-Spor Türkiye-Manisa MANİSA, (DHA)

2022-02-22 12:41:25



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