Turgutluspor zincir kırma peşinde

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TURGUTLU, (DHA)TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 8 maçtır galip gelemeyen düşme hattındaki Turgutluspor yarın Ankaraspor deplasmanında kötü gidişi durdurmaya çalışacak. Osmanlı Stadı'ndaki karşılaşma saat 13.00'te start alacak. Kırmızı-siyahlılarda bu karşılaşma öncesi Erkan Taşkıran, Ali Kuçik, Yiğit Utku ve Numan'ın sakatlıkları sürüyor. Kurtuluş hattının 2 puan gerisindeki Turgutlu, grupta 24 puanla 17'nci sırada yer alıyor.DHA-Spor Türkiye-Manisa / Turgutlu TURGUTLU, (DHA)

2022-02-22 13:06:42



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